Le malattie professionali: una responsabilità condivisa. Se ne parla con l'Inail di Biella

Si svolgerà giovedì oggi, 13 novembre, dalle 8.30 alle 13, presso l’Aula Magna dell’Ospedale degli Infermi di Biella, il convegno dal titolo: “Le Malattie professionali: una Responsabilità condivisa - I ruoli del datore di lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle istituzioni, degli enti e dei medici nella prevenzione”. L’iniziativa è organizzata dalla Sede Inail di Biella, su proposta del Comitato Consultivo Provinciale e con il patrocinio dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella.

Il convegno ha l’obiettivo di illustrare il ruolo di tutti i soggetti coinvolti nell’iter delle malattie professionali: datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori, istituzioni, enti e medici. L’incontro sarà l’occasione per contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro attraverso l’approfondimento della tematica specifica nell’ottica di individuare le misure e le buone pratiche più idonee a ridurre e prevenire le malattie professionali. L’evento è gratuito e si rivolge a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano della sicurezza sul lavoro: RLS, RLST, RSPP, Datori di lavoro, Medici.