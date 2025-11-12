Dal Nord Ovest - Uomo colpito da arresto cardiaco, salvato dai Carabinieri

Erano circa le 9.30 di ieri, quando una pattuglia dei carabinieri, capeggiata dal luogotenente carica speciale Massimiliano Giglio, comandante della stazione di Gravellona Toce, ha notato un uomo di circa settant’anni accasciarsi improvvisamente al suolo privo di sensi.

Senza esitazione, i militari si sono fermati e hanno immediatamente messo in sicurezza l’area bloccando il traffico e assicurandosi che il malcapitato non venisse investito dai numerosi veicoli in transito .Resisi subito conto della gravità della situazione, i carabinieri hanno verificato che l’uomo era incosciente e privo di battito cardiaco. Mentre un militare ha allertato la centrale operativa del 118, il luogotenente Giglio ha effettuato un massaggio cardiaco all’infortunato.

Nel frattempo il militare di servizio alla caserma, appreso quanto stava accadendo, ha prelevato il defibrillatore (Dae) in dotazione al comando stazione e si è portato sul posto distante solo poche decine di metri dalla sede. I militari hanno quindi immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e le operazioni di defibrillazione con l’apparecchio Dae. Dopo due scariche e diversi minuti di intenso massaggio, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere.

Il personale medico, giunto nel frattempo a bordo di ambulanza, ha stabilizzato il paziente e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Domodossola, dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti. L’episodio mette in evidenza, ancora una volta, l’elevato livello di preparazione e sensibilità del personale dell’arma dei carabinieri, sempre pronto a intervenire con tempestività ed efficienza in ogni situazione di emergenza. La prontezza degli operatori e il corretto utilizzo del defibrillatore, da diverso tempo in dotazione in tutti i presidi dell’arma, ha permesso di salvare una vita umana.