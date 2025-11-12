Guardia di Finanza Biella, scoperte 16 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi: contenevano amianto

Nel corso degli ordinari servizi di controllo economico del territorio, una pattuglia del Gruppo Guardia di Finanza Biella notava un’area privata, sita nel territorio del comune di Villanova Biellese, caratterizzata dalla presenza di diversi capannoni ad uso agricolo in evidente stato di abbandono, le cui coperture erano parzialmente divelte, e di alcuni cumuli di materiale edile deteriorato.

Richiesta ed ottenuta l’immediata collaborazione di qualificato personale dell’ARPA Piemonte, dagli accertamenti subito svolti, emergeva che il materiale presente al suolo era costituito da lastre, sfaldate e rotte in più parti, in fibrocemento contenenti amianto, così come anche le residue coperture dei capannoni. Con l’ausilio di un’autoscala messa a disposizione dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella è stato verificato che dette coperture, peraltro crollate in più punti, non erano integre e quindi anch’esse assimilabili a rifiuti speciali pericolosi che avrebbero dovuto essere rimossi e smaltiti a norma di legge. Pertanto, dopo aver interessato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Biella, l’intera superficie contaminata, di estensione pari a circa 16.800 mq., e le 1.100 lastre in amianto ivi rinvenute, del peso complessivo stimato di circa 16 tonnellate, sono state sottoposte a sequestro, con conseguente denuncia del proprietario dell’area per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, in violazione del Testo Unico dell’ambiente.

Successivamente, il G.I.P. del Tribunale di Biella, confermando la sussistenza di gravi indizi della commissione dei reati ambientali ipotizzati dalle Fiamme Gialle e dall’ARPA, ha emesso uno specifico provvedimento di sequestro preventivo dell’area e del materiale in fibrocemento ivi contenuto. Nel precisare che il relativo procedimento penale è attualmente pendente nella fase delle indagini preliminari e che l'effettiva responsabilità della persona indagata, in uno con la fondatezza dell’ipotesi d'accusa, sarà vagliata nel corso delle successive fasi processuali, si evidenzia che l’operazione, stante la funzione concorsuale nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale alla Guardia di Finanza, rientra tra le attività quotidianamente sviluppate dal Corpo a tutela della collettività e dei beni comuni, attese le evidenti conseguenze, in termini di inquinamento e di salute per i cittadini, che derivano dal mancato rispetto delle regole in materia di corretta gestione dei rifiuti.