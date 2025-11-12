Biella, il ricordo del sindaco e dell'amministrazione a Mario Coda: “Protagonista della vita politica e culturale”

Il sindaco Marzio Olivero e l’amministrazione comunale di Biella esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Commendator Mario Coda, figura esemplare che ha legato il suo nome e il suo impegno alla città e al territorio.

Nel corso della sua lunga attività, ricoprì anche la carica di consigliere comunale di Biella dal 1970 al 1975 e dal 1980 al 1985, oltre a quella di assessore alla cultura e al turismo della Comunità montana Bassa Valle Cervo–Valle Oropa dal 1980 al 1982. Studioso appassionato di storia locale, è autore di numerose pubblicazioni. Per il Comune di Biella scrisse 'Il Comune di Biella – Origine, sedi, simboli araldici' e, nel 2014, il volume 'Biella nei secoli. Cronologia storica – Le insegne araldiche della Città di Biella', pregiata opera che ricostruisce gli avvenimenti del territorio biellese, collegandoli a un più ampio contesto storico e culturale.

“Con tristezza ho appreso della scomparsa di Mario Coda, protagonista della vita politica e culturale biellese. Con lui se ne va un profondo conoscitore attento e appassionato della nostra storia, che ha sempre messo il proprio sapere al servizio della città. La sua passione per la 'res publica' e il suo impegno civile sono un esempio per tutti noi.” dichiara, Marzio Olivero, Sindaco di Biella