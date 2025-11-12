 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 12 novembre 2025, 16:00

Biella, il ricordo del sindaco e dell'amministrazione a Mario Coda: “Protagonista della vita politica e culturale”

olivero coda

Biella, il ricordo del sindaco e dell'amministrazione a Mario Coda: “Protagonista della vita politica e culturale”

Il sindaco Marzio Olivero e l’amministrazione comunale di Biella esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Commendator Mario Coda, figura esemplare che ha legato il suo nome e il suo impegno alla città e al territorio.

Nel corso della sua lunga attività, ricoprì anche la carica di consigliere comunale di Biella dal 1970 al 1975 e dal 1980 al 1985, oltre a quella di assessore alla cultura e al turismo della Comunità montana Bassa Valle Cervo–Valle Oropa dal 1980 al 1982. Studioso appassionato di storia locale, è autore di numerose pubblicazioni. Per il Comune di Biella scrisse 'Il Comune di Biella – Origine, sedi, simboli araldici' e, nel 2014, il volume 'Biella nei secoli. Cronologia storica – Le insegne araldiche della Città di Biella', pregiata opera che ricostruisce gli avvenimenti del territorio biellese, collegandoli a un più ampio contesto storico e culturale.

“Con tristezza ho appreso della scomparsa di Mario Coda, protagonista della vita politica e culturale biellese. Con lui se ne va un profondo conoscitore attento e appassionato della nostra storia, che ha sempre messo il proprio sapere al servizio della città. La sua passione per la 'res publica' e il suo impegno civile sono un esempio per tutti noi.” dichiara, Marzio Olivero, Sindaco di Biella

c. s. Comune Biella g. c.

Le prime dal territorio

Biella

olivero coda

Biella, il ricordo del sindaco e dell'amministrazione a Mario Coda: “Protagonista della vita politica e culturale”

Il sindaco Marzio Olivero e l’amministrazione comunale di Biella esprimono il proprio profondo...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore