Trasferimento dipendenti Zegna Baruffa Lane Borgosesia, ecco la nuova proposta dell’azienda

Si è appena conclusa la riunione fra i rappresentanti di Zegna Baruffa Lane Borgosesia e le rappresentanze sindacali. L’incontro è stato convocato per confrontarsi sul trasferimento dei reparti di Preparazione e Filatura dei filati pettinati da Lessona a Borgosesia, cambiamento attualmente in corso, che si prevede terminare entro la fine dell’anno.

Per venire incontro alle esigenze dei dipendenti, la prima richiesta avanzata dall’azienda, in accordo con i sindacati, riguardava la possibilità di una linea di trasporto pubblico che attualmente coinvolge circa 40 dipendenti. Dopo un proficuo colloquio con Atap spa, stante le difficoltà ad inserire le corse dedicate nel trasporto pubblico locale, è stata elaborata una soluzione alternativa.

L’azienda ha già presentato alle rappresentanze sindacali la nuova proposta, che prevede l’implementazione di una app di carpooling a servizio dei dipendenti. L’azienda ha inoltre confermato la propria disponibilità a supportare economicamente l’utilizzo del nuovo servizio.