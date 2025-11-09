 / Basso Biellese

Basso Biellese | 09 novembre 2025, 07:40

Castagnata e polenta concia, appuntamento a Viverone con gli Alpini

polenta concia

Castagnata e polenta concia, appuntamento a Viverone con gli Alpini (foto di repertorio)

Nuovo appuntamento con la castagnata degli Alpini di Viverone e Roppolo. La distribuzione avrà luogo dalle 10.30 di oggi, 9 novembre, al Polivalente di via Gattinara 51, a Viverone. Dalle 12 si potrà gustare anche un piatto di polenta concia.

g. c.

