Castagnata e polenta concia, appuntamento a Viverone con gli Alpini

Nuovo appuntamento con la castagnata degli Alpini di Viverone e Roppolo. La distribuzione avrà luogo dalle 10.30 di oggi, 9 novembre, al Polivalente di via Gattinara 51, a Viverone. Dalle 12 si potrà gustare anche un piatto di polenta concia.
In Breve
domenica 09 novembre
sabato 08 novembre
venerdì 07 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Torna lo scambio di libri di MCL: Librintreccio 2025
Special Edition Natale – un intreccio di storie, relazioni e solidarietà