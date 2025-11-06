 / Valle Cervo

Celebrazioni del 4 Novembre, ad Andorno inaugurata anche la nuova area del Parco San Lorenzo FOTO

Celebrazioni del 4 Novembre anche nel comune di Andorno. Alla messa solenne in chiesa è poi seguita la deposizione della corona d'alloro ai Caduti alla presenza di cittadini, alunni delle scuole cittadine, associazioni e istituzioni cittadine.

È stata l'occasione anche per l'inaugurazione della nuova area del Parco San Lorenzo: inaugurato un anno fa, è stata presentata la parte rinnovata, con palestra e area relax, dedita alle attività giovanili. Posta anche una panchina per la ricarica cellulare.

