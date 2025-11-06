Banca Sella, Maurizio Sella lascia la presidenza: al suo posto Giovanni Petrella

Maurizio Sella, considerando un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, ha deciso di lasciare la carica di presidente di Banca Sella. Egli rimarrà componente del Consiglio d’amministrazione, continuando a dare in ogni caso il suo contributo e il suo apporto di esperienza e visione alla governance e alla crescita duratura e strutturale della banca e del gruppo Sella.

Il Consiglio d’Amministrazione di Banca Sella, preso atto della sua volontà, ha nominato nuovo presidente Giovanni Petrella, già presidente della capogruppo Banca Sella Holding e Preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Lo scorso aprile infatti Maurizio Sella, compiuti 83 anni, con spirito lungimirante e nel solco della tradizione imprenditoriale della famiglia che ha sempre privilegiato l’interesse dell’azienda e la sua capacità di innovare e crescere in modo solido, aveva ritenuto che fosse il momento giusto per favorire la sua successione alla presidenza della capogruppo, ruolo ricoperto a partire dal 2000.

In Banca Sella Maurizio Sella è stato amministratore delegato e direttore generale dal 1974 al 2002 e presidente dal 2000, guidandola in una crescita epocale da cui è nato l’attuale gruppo Sella e su cui si fondano le radici solide del suo percorso di crescita e sviluppo.