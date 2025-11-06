Alpini, a Cossato si ricorda chi è “andato avanti”

Come ogni anno è giunto il tempo di ricordare gli Alpini andati avanti. La Santa Messa sarà celebrata nella chiesetta di San Giovanni, in via Tarino, a Cossato, alle 20 di sabato 8 novembre. Seguirà un piccolo rinfresco nella sede di via Cesare Battisti 10. sempre a Cossato.
In Breve
venerdì 07 novembre
giovedì 06 novembre
mercoledì 05 novembre
martedì 04 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, tutto pronto per Ben Cuncià: il Macchie guida il festival della polenta concia VIDEO
A 400 metri sul livello del mare, il “Macchie”, Marco Macchieraldo, è pronto per il Ben Cuncià, il...