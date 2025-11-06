 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 06 novembre 2025, 07:20

Alpini, a Cossato si ricorda chi è “andato avanti”

cossato alpini

Alpini, a Cossato si ricorda chi è “andato avanti” (foto dalla pagina Facebook di Gruppo Alpini Cossato-Quaregna)

Come ogni anno è giunto il tempo di ricordare gli Alpini andati avanti. La Santa Messa sarà celebrata nella chiesetta di San Giovanni, in via Tarino, a Cossato, alle 20 di sabato 8 novembre. Seguirà un piccolo rinfresco nella sede di via Cesare Battisti 10. sempre a Cossato.

g. c.

