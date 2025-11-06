Biella: "L'incrocio di Riva è pericoloso", la segnalazione di un lettore

Vorrei segnalare una situazione che sta creando non poca preoccupazione all’incrocio di Riva, fra via Italia, via Carlo Marochetti, via Galileo Galilei e Costa di Riva, a Biella.

Fino a pochi giorni fa il traffico era regolato da semafori funzionanti che, pur con qualche coda, garantivano un buon livello di sicurezza. Ora, nell’ambito di una sperimentazione del Comune pensata per ridurre i tempi di attesa, i semafori sono stati impostati sulla modalità lampeggiante. Il risultato, però, è che la situazione è diventata molto più rischiosa: Chi scende da via Marochetti non ha visibilità verso via Italia, chi arriva da Tollegno spesso non dà la precedenza, e chi proviene da via Galileo Galilei tende a proseguire senza rallentare... Nell’incertezza su chi debba passare, si rischiano collisioni frontali e manovre improvvise.

È vero che le code sono sparite, ma la sicurezza ne ha risentito. Questo incrocio non sembra adatto a funzionare senza semafori attivi e servirebbero cartelli chiari di precedenza, rallentatori di velocità, specchi parabolici o altri sistemi di segnalazione per rendere più leggibile l’incrocio e prevenire incidenti.

L’idea di rendere il traffico più scorrevole è comprensibile, ma non può andare a scapito della sicurezza. Sarebbe opportuno che il Comune valutasse qualche correttivo, così da conciliare entrambi gli obiettivi.