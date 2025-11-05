 / CRONACA

CRONACA | 05 novembre 2025, 14:30

Raffica di furti nel Biellese, arrivano i Carabinieri

I casi segnalati nei comuni di Mongrando, Occhieppo Inferiore, Cossato e Vigliano.

furti biellese

Raffica di furti nel Biellese, arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Serie di furti nel Biellese. Gli episodi sono stati segnalati nella giornata di ieri, 4 novembre, nei comuni di Mongrando, Occhieppo Inferiore, Cossato e Vigliano: nei primi due casi i malviventi hanno rubati alcuni monili in oro, tra cui un anello; a Cossato, invece, i militari dell'Arma hanno recuperato un paio di cuffie sottratte precedentemente mentre a Vigliano i ladri sono fuggiti a mani vuote.

g. c.

