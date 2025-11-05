Raffica di furti nel Biellese, arrivano i Carabinieri

Serie di furti nel Biellese. Gli episodi sono stati segnalati nella giornata di ieri, 4 novembre, nei comuni di Mongrando, Occhieppo Inferiore, Cossato e Vigliano: nei primi due casi i malviventi hanno rubati alcuni monili in oro, tra cui un anello; a Cossato, invece, i militari dell'Arma hanno recuperato un paio di cuffie sottratte precedentemente mentre a Vigliano i ladri sono fuggiti a mani vuote.
