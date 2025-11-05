 / COSTUME E SOCIETÀ

Superluna nei cieli di Biella, lo scatto di Paolo Rosazza Pela

Bellissimo scatto di Paolo Rosazza Pela. La foto ritrae la Luna al 99% di ieri sera, 4 novembre, sorta alle 16.56 sul campanile dell'antica chiesa di San Carlo a Pavignano. Sullo sfondo un aereo in volo. La luna appariva più grande del solito perché quasi al Perigeo, il punto più vicino alla Terra.

Redazione g. c.

