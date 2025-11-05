Superluna nei cieli di Biella, lo scatto di Paolo Rosazza Pela

Bellissimo scatto di Paolo Rosazza Pela. La foto ritrae la Luna al 99% di ieri sera, 4 novembre, sorta alle 16.56 sul campanile dell'antica chiesa di San Carlo a Pavignano. Sullo sfondo un aereo in volo. La luna appariva più grande del solito perché quasi al Perigeo, il punto più vicino alla Terra.
In Breve
venerdì 07 novembre
giovedì 06 novembre
martedì 04 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, tutto pronto per Ben Cuncià: il Macchie guida il festival della polenta concia VIDEO
A 400 metri sul livello del mare, il “Macchie”, Marco Macchieraldo, è pronto per il Ben Cuncià, il...