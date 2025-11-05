 / Biella

Biella, nominati i presidenti dei seggi per le elezioni dei consigli di quartiere del 30 novembre 2025

In vista delle elezioni dei Consigli di Quartiere in programma per domenica 30 novembre 2025, il Comune di Biella ha reso nota la lista dei consiglieri comunali e dei dipendenti individuati come delegati del dirigente a presiedere le Assemblee elettorali.
I delegati, che svolgeranno anche la funzione di Presidenti dei rispettivi seggi elettorali, resteranno in carica per tutta la durata delle operazioni di voto.

Di seguito l’elenco completo suddiviso per quartiere:

Quartiere N. 1 – CENTRO

Rizzo Paolo, Consigliere Comunale – Presidente

Basso Andrea, Consigliere Comunale

Nodari Camilla, Consigliere Comunale

Quartiere N. 2 – RIVA

Greggio Barbara, Consigliere Comunale - Presidente

Fasson Emanuela, Consigliere Comunale 

Foglio Bonda Andrea, Consigliere Comunale

Quartiere N. 3 – VERNATO THES

Mancini Rita, Consigliere Comunale - Presidente

Attene Deborah, Dirigente

Riffi Omar, Consigliere Comunale

Quartiere N. 4 – VILLAGGIO LAMARMORA

Guarini Alessandra, Consigliere Comunale – Presidente

Passarella Erica, Consigliere Comunale

Romagnoli Simona, Dipendente

Quartiere N. 5 – SAN PAOLO – MASARONE – VILLAGGIO SPORTIVO

Apicella Luigi, Consigliere Comunale – Presidente

Bresciani Riccardo, Consigliere Comunale

Fiorenzo Francoise, Consigliere Comunale

Quartiere N. 6 – PIAZZO

Leonesi Riccardo, Consigliere Comunale – Presidente

Brogi Roberto, Dirigente

El Motarajji Karim, Consigliere Comunale

Quartiere N. 7 – OREMO – BARAZZETTO – VANDORNO

Biassoli Matteo, Consigliere Comunale – Presidente

Ceria Elisa, Dipendente

Lombardo Beatrice, Dipendente

Quartiere N. 8 – VALLE OROPA

Zani Luca, Presidente del Consiglio Comunale – Presidente

Ferrero Laura, Dipendente

Genero Emanuele, Dirigente

Quartiere N. 9 – CHIAVAZZA

Gaggino Massimiliano, Consigliere Comunale – Presidente

Piccolo Angela, Dipendente

Vaccari Paolo, Dipendente

Quartiere N. 10 – PAVIGNANO – VAGLIO COLMA

Monteleone Filippo, Consigliere Comunale – Presidente

De Martiis Noemi, Dipendente

Siciliani Simona, Dipendente

L’elenco definisce dunque l’organizzazione completa dei seggi in vista della tornata elettorale che rinnoverà i Consigli di Quartiere cittadini, organi di partecipazione e rappresentanza territoriale fondamentali per la vita amministrativa biellese.

