Biella, nominati i presidenti dei seggi per le elezioni dei consigli di quartiere del 30 novembre 2025

In vista delle elezioni dei Consigli di Quartiere in programma per domenica 30 novembre 2025, il Comune di Biella ha reso nota la lista dei consiglieri comunali e dei dipendenti individuati come delegati del dirigente a presiedere le Assemblee elettorali.
I delegati, che svolgeranno anche la funzione di Presidenti dei rispettivi seggi elettorali, resteranno in carica per tutta la durata delle operazioni di voto.
Di seguito l’elenco completo suddiviso per quartiere:
Quartiere N. 1 – CENTRO
Rizzo Paolo, Consigliere Comunale – Presidente
Basso Andrea, Consigliere Comunale
Nodari Camilla, Consigliere Comunale
Quartiere N. 2 – RIVA
Greggio Barbara, Consigliere Comunale - Presidente
Fasson Emanuela, Consigliere Comunale
Foglio Bonda Andrea, Consigliere Comunale
Quartiere N. 3 – VERNATO THES
Mancini Rita, Consigliere Comunale - Presidente
Attene Deborah, Dirigente
Riffi Omar, Consigliere Comunale
Quartiere N. 4 – VILLAGGIO LAMARMORA
Guarini Alessandra, Consigliere Comunale – Presidente
Passarella Erica, Consigliere Comunale
Romagnoli Simona, Dipendente
Quartiere N. 5 – SAN PAOLO – MASARONE – VILLAGGIO SPORTIVO
Apicella Luigi, Consigliere Comunale – Presidente
Bresciani Riccardo, Consigliere Comunale
Fiorenzo Francoise, Consigliere Comunale
Quartiere N. 6 – PIAZZO
Leonesi Riccardo, Consigliere Comunale – Presidente
Brogi Roberto, Dirigente
El Motarajji Karim, Consigliere Comunale
Quartiere N. 7 – OREMO – BARAZZETTO – VANDORNO
Biassoli Matteo, Consigliere Comunale – Presidente
Ceria Elisa, Dipendente
Lombardo Beatrice, Dipendente
Quartiere N. 8 – VALLE OROPA
Zani Luca, Presidente del Consiglio Comunale – Presidente
Ferrero Laura, Dipendente
Genero Emanuele, Dirigente
Quartiere N. 9 – CHIAVAZZA
Gaggino Massimiliano, Consigliere Comunale – Presidente
Piccolo Angela, Dipendente
Vaccari Paolo, Dipendente
Quartiere N. 10 – PAVIGNANO – VAGLIO COLMA
Monteleone Filippo, Consigliere Comunale – Presidente
De Martiis Noemi, Dipendente
Siciliani Simona, Dipendente
L’elenco definisce dunque l’organizzazione completa dei seggi in vista della tornata elettorale che rinnoverà i Consigli di Quartiere cittadini, organi di partecipazione e rappresentanza territoriale fondamentali per la vita amministrativa biellese.