In Valsessera piace sempre di più la Castagnata Avisina

Come tutti gli anni, in Valsessera è andata in scena la Castagnata Avisina. L'evento, in programma lo scorso 1° novembre, in piazza XXV Aprile e al cimitero comunale, nel comune di Coggiola, ha richiamato un gran numero di persone e famiglie. Per l'occasione sono state preparate dai volontari ben 300 chili di caldarroste, andate a ruba nel giro di poche ore.
In Breve
martedì 04 novembre
lunedì 03 novembre
domenica 02 novembre
sabato 01 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella celebra il 4 Novembre: “Ricordare per costruire la pace” FOTO
Commemorato il 107° anniversario della fine della Grande Guerra con la Festa dell’Unità Nazionale e...