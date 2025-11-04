 / Valli Mosso e Sessera

In Valsessera piace sempre di più la Castagnata Avisina

Come tutti gli anni, in Valsessera è andata in scena la Castagnata Avisina. L'evento, in programma lo scorso 1° novembre, in piazza XXV Aprile e al cimitero comunale, nel comune di Coggiola, ha richiamato un gran numero di persone e famiglie. Per l'occasione sono state preparate dai volontari ben 300 chili di caldarroste, andate a ruba nel giro di poche ore. 

g. c.

