Biella Master, inaugurata la XXXV edizione

Lunedì 3 novembre, presso la sede dell’Unione Industriale Biellese, ha avuto ufficialmente inizio il corso propedeutico della XXXV edizione del Biella Master delle Fibre Nobili, riservato ai 16 candidati selezionati tra numerose domande per accedere alla selezione finale e alle borse di studio. Il corso si svolgerà nell’arco di 3 settimane, per un totale di 90 ore in aula, caratterizzate da visite presso impianti tessili e incontri con imprenditori e dirigenti di aziende sostenitrici dell’iniziativa. Erano presenti all’incontro, con il presidente Luciano Barbera, i consiglieri della Fondazione e il direttore Giovanni Schiapparelli.

Al termine del corso, sulla base dei test psico-attitudinali e dell’esito del colloquio finale, saranno assegnate le borse di studio di 6.000 euro cadauna e a gennaio 2026 i masterini prenderanno parte al corso Biella Master, della durata di tredici mesi.

Le lezioni in aula saranno tenute da docenti di elevata esperienza, scelti tra insegnanti di professione, imprenditori e manager. La presenza di numerosi e qualificati partecipanti conferma l’importanza che il Biella Master ha assunto non solo a livello nazionale, accreditandosi come un corso capace, per le sue specifiche caratteristiche, di formare figure manageriali d’eccellenza nel settore tessile-abbigliamento, che divulgheranno nel mondo i prodotti del vero manifatturiero Made in Italy.