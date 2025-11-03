A Biella, l’assegno di maternità comunale a 10 mamme

Il Comune di Biella ha approvato l’elenco delle mamme che riceveranno l’assegno di maternità di base, il contributo economico previsto dall’articolo 74 del Decreto legislativo 151/2001 per sostenere le famiglie in occasione della nascita di un figlio. In tutto in città saranno 10.

Le richieste sono pervenute allo Sportello del Servizio Sociale comunale tra il 15 settembre e il 27 ottobre 2025. Si tratta di domande che sono risultate idonee a seguito dell’istruttoria condotta dagli uffici comunali.

L’assegno di maternità è una misura statale gestita dai Comuni e pagata dall’INPS, rivolta alle madri che non beneficiano di altre forme di indennità di maternità e che rientrano nei limiti di reddito stabiliti dall’ISEE. Il contributo rappresenta un aiuto concreto per le famiglie con redditi medio-bassi, in particolare per chi non ha un contratto di lavoro stabile.

Tra i beneficiari figura anche una cittadina straniera, per la quale il Comune di Biella ha scelto di applicare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, riconoscendo il diritto all’assegno anche in assenza della carta di soggiorno. Una decisione che va nella direzione di evitare discriminazioni e garantire pari diritti a tutte le madri residenti sul territorio comunale. “L’obiettivo è sostenere la genitorialità e tutelare i bisogni primari di ogni neonato, senza distinzione di nazionalità”, si legge nella determinazione comunale che concede il beneficio.

Il Comune trasmetterà ora all’INPS l’elenco delle dieci aventi diritto e i dati necessari per la liquidazione dell’assegno, che sarà erogato direttamente dall’istituto di previdenza secondo le modalità consuete.