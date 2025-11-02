Cossato, furto in casa mentre la proprietaria è fuori con dei conoscenti: spariti i gioielli

Nella giornata di ieri 1 novembre una donna di Cossato è stata vittima di un furto avvenuto intorno alle 20. È stata proprio lei a chiamare il 112, dopo essersi accorta che qualcuno si era introdotto nella sua abitazione mentre era uscita con alcuni conoscenti.

Secondo quanto riferito ai Carabinieri, intervenuti subito sul posto, nel pomeriggio la donna aveva sistemato le stanze di casa, poi era uscita per pochi minuti. Al suo rientro, la brutta scoperta: ignoti avevano forzato un ingresso sul retro e rovistato ovunque.

Dall’abitazione sono spariti alcuni monili in oro, di cui la proprietaria ha denunciato la scomparsa. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo.