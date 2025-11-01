Incontro tra Comune e commercianti di Biella per la presentazione del programma natalizio 2025

Il Comune di Biella invita tutti i commercianti del territorio a partecipare all’incontro dedicato alla presentazione del programma natalizio 2025, che si terrà martedì 5 novembre alle ore 21 presso Palazzo Oropa, nella Sala Consiglio.
Durante la serata verranno illustrate nel dettaglio tutte le iniziative e attività legate al periodo natalizio, pensate per valorizzare il commercio locale, animare il centro città e rendere Biella ancora più accogliente durante le festività.
All’incontro saranno presenti:
Anna Pisani, assessore al Commercio del Comune di Biella, Paola Fini, manager del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Biella oltre ai rappresentanti delle principali Associazioni di categoria: CNA Biella, Confartigianato Biella, Confesercenti Biella e ASCOM Biella.