Risaie più sicure: nuovi dati scientifici per prevenire gli incendi nelle aziende agricole

Confagricoltura Vercelli e Biella annuncia la pubblicazione dei risultati degli studi di laboratorio sul risone relativi al punto di infiammabilità (flash point), un passo avanti fondamentale per la valutazione della prevenzione incendi nelle aziende agricole.

Il progetto nasce nel 2021 grazie all’impegno di Confagricoltura Vercelli e Biella, che per prima ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare composto da: Dr. Benedetto Coppo, Presidente di Confagricoltura Vercelli e Biella; Dr. Donato Rotundo, Direttore Area Sviluppo Sostenibile di Confagricoltura; Ing. Emanuele Barile, tecnico di Confagricoltura Vercelli e Biella; Ing. Ciro Bolognese, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Ing. Massimo Bonfatti, Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno; Dr. Roberto Magnaghi, Direttore dell’Ente Nazionale Risi.

Grazie a questa collaborazione è stato possibile colmare una lacuna di dati scientifici e ottenere parametri tecnici oggettivi relativi al comportamento del risone, utili per una valutazione più precisa e realistica del rischio incendio nei locali di essiccazione e stoccaggio.

I nuovi studi consentiranno di dimensionare in modo più accurato le strategie di prevenzione e di semplificare gli adempimenti tecnici richiesti alle imprese agricole, rendendo l’adeguamento alle normative più sostenibile dal punto di vista economico e operativo.

“Si tratta di un risultato importante per il settore,” evidenzia Confagricoltura Vercelli e Biella, “che permetterà di utilizzare dati oggettivi per definire strategie antincendio coerenti con la realtà produttiva delle aziende agricole.”

L’Ufficio Sicurezza di Confagricoltura Vercelli e Biella resta a disposizione degli associati per fornire assistenza e supporto tecnico in materia di prevenzione incendi.

Confagricoltura ringrazia l’Ente Nazionale Risi per aver finanziato le analisi di laboratorio che hanno reso possibile questo traguardo.