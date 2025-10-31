Muzzano, furto tentato in una seconda casa

Tentativo di furto in una seconda abitazione a Muzzano, dove i proprietari, residenti in provincia di Torino, hanno trovato la porta d’ingresso forzata al loro arrivo.

L’allarme è scattato nella giornata di giovedì 30 ottobre, quando sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, il fatto si sarebbe verificato tra il 27 e il 30 ottobre.

Dalla casa non risulta asportato nulla, ma sono evidenti i segni di effrazione sulla porta. Il danno è in corso di quantificazione. Le indagini sono affidate ai Carabinieri per cercare eventuali elementi utili a risalire agli autori del gesto.