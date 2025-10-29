La Factory di Warhol apre a Biella: a scuola di Pop Art tra giochi d’artista e creatività FOTO

Entrare nella Factory di Andy Warhol significava respirare libertà, energia e desiderio di sperimentare. Con lo stesso spirito nasce “The Factory Experience”, progetto educativo curato da CoopCulture che accompagna la grande mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, in programma a Biella dal 31 ottobre 2025 al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

L’iniziativa apre le porte alle scuole di ogni ordine e grado, trasformando la visita in un momento di scoperta attiva. Non una semplice guida tra le sale, ma un percorso da vivere: il racconto si intreccia al gioco, la riflessione alla sperimentazione, per avvicinare bambini e ragazzi all’arte come linguaggio vivo, concreto e attuale.

L’arte come laboratorio di idee

I percorsi si sviluppano in quattro aree tematiche – PLAY, CREATE, DISCOVER, INTERACT – pensate per stimolare creatività e consapevolezza. Dai racconti fiabeschi per i più piccoli alle riflessioni su media, consumismo e sostenibilità per gli adolescenti, ogni proposta diventa un tassello di un mosaico che collega la Pop Art al presente.

Tra le attività figurano “Pop Vision”, introduzione al linguaggio della Pop Art; “Pop Touch” e “Pop Repeat”, giochi tattili e cromatici sulla serialità warholiana; “Cover Story”, che invita a reinventare le iconiche copertine musicali; “The Children’s Factory”, laboratorio ispirato alle celebri zuppe Campbell, dove gli oggetti quotidiani si trasformano in icone pop; “Textile Me”, dedicato a trame e materiali come strumenti per raccontare identità e creatività; “From Cut to Pop”, percorso sul linguaggio visivo; e “Re-Pop”, laboratorio per i più grandi che affronta i simboli della società contemporanea con uno sguardo critico e sostenibile.

Le attività didattiche, a pagamento e su prenotazione, si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, scrivendo a palazzogromolosa@coopculture.it. L’ingresso alla mostra è gratuito per le scuole.

Biella capitale della Pop Art

Andy Warhol. Pop Art & Textiles intreccia arte, moda e design, unendo le icone più note del genio americano ai suoi lavori tessili, meno conosciuti ma di grande fascino. Un legame naturale con Biella, città di trame e intrecci, dove la cultura tessile incontra l’arte contemporanea in un dialogo tra industria, estetica e innovazione.

La mostra diventa così un grande laboratorio di idee e sguardi, la dimostrazione che la Pop Art continua a parlare al presente, offrendo nuovi strumenti per leggere la realtà e immaginare il futuro. Un invito aperto alle nuove generazioni a guardare il mondo con curiosità, ironia e spirito creativo, proprio come faceva Warhol nella sua Factory.

Palazzo Gromo Losa, Corso del Piazzo 22 – Biella

Palazzo Ferrero, Corso del Piazzo 29 – Biella

Sito: www.popart-textiles.it