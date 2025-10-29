Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: il 4 novembre la cerimonia a Borriana

Si terrà martedì 4 novembre 2025 la Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, con un programma di commemorazioni organizzato dal Comune di Borriana, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini.
Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10 con il ritrovo al Monumento agli Alpini e la deposizione della corona d’alloro in onore dei Caduti. Seguirà un momento di omaggio al partigiano Durando Nelson, con la posa di un tributo floreale presso la lapide a lui dedicata.
Il corteo proseguirà poi verso il Palazzo Comunale di Piazza Mazzini, dove si terrà la commemorazione alla Lapide ai Caduti delle due Grandi Guerre. Al termine, è prevista la proiezione di un breve filmato dedicato alla “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.
Alla cerimonia parteciperanno anche gli alunni della classe quinta della Scuola Primaria “P.G. Frassati”, a testimonianza dell’importanza di tramandare la memoria storica alle nuove generazioni.
L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a prendere parte alla celebrazione della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.