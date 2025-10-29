Borriana, cantiere di lavoro rivolto a persone disoccupate OVER 58, riaperte le selezioni

Sono riaperte le selezioni per il cantiere di lavoro rivolto a persone disoccupate OVER 58, per n. 1 persona che presterà servizio presso il Comune di Borriana.

La SCADENZA domande delle domande è LUNEDI' 10 NOVEMBRE 2025 - ORE 18.00.

STOP al certificato ECOCERTINPS.

Al fine di velocizzare le procedure di selezione dei destinatari della Misura D Over 58, fatte salve tutte le altre disposizioni del Bando della Regione Piemonte vigente di cui al cap.14.2, e visti i lunghi tempi di rilascio, la Regione Piemonte ha autorizzato gli Enti a non tenere conto dell'anzianità contributiva previdenziale certificata con ECOCERT INPS, ma al contrario, di avvalersi unicamente dell'età anagrafica per la stesura della graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti per l'accesso alla misura di politica attiva in questione e, qualora si ravvedesse una posizione di parità tra i candidati, di avvalersi dell'estratto conto contributivo Inps, più agevolmente ottenibile da parte dell'interessato anche tramite procedura on-line, per determinare la maggiore anzianità contributiva.

Si ricorda che coloro che sono in possesso dei requisiti descritti nell'avviso allegato possono presentare domanda di partecipazione dalla data di pubblicazione del bando entro le ore 18.00 di LUNEDI’ 10/11/2025, esclusivamente compilando il modello allegato al presente bando e corredato dei documenti previsti secondo le seguenti modalità, pena esclusione:



1. inoltrata all’indirizzo: BORRIANA@PEC.PTBIELLESE.IT o SEGRETERIA@COMUNEBORRIANA.INFO avendo cura di precisare nell'oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE “OVER 58” Borriana.

2. consegnata a mano presso gli Uffici Comunali in Piazza Mazzini n. 80 – Borriana.



Il modulo della domanda è reperibile anche in forma cartacea presso Uffici Comunali in Piazza Mazzini n. 80 – Borriana.

