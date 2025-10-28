Biella, Strada dei Gallinit: cittadini segnalano danni e disagi, l’Assessore risponde

Da aprile 2025, la Strada dei Gallinit e la via alternativa di collegamento a Favaro e Biella (via Ottavio Rivetti) sono oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti, a causa di gravi dissesti causati dagli eventi alluvionali e da smottamenti. Qui di seguito pubblichiamo una lettera arrivata in redazione, quindi la risposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini.

"A partire dal mese di Aprile 2025, a seguito di eventi alluvionali e smottamenti, è stata disposta la chiusura dell’ultima parte della strada dei Gallinit. Dopo due giorni di isolamento totale, l'unica via di accesso e deflusso da casa nostra ( strada dei Gallinit n.45) è rimasta la strada che conduce a Favaro e poi a Biella,( via Ottavio Rivetti) strada che si presenta e permane tuttora in uno stato di grave dissesto, sconnessione e pericolo.

Tale situazione ci costringe quotidianamente, per esigenze lavorative e di vita, a percorrerla impiegando circa 20 minuti in più a tratta e con un notevole dispendio aggiuntivo di carburante. A causa della chiusura e del dissesto, per un periodo di oltre un mese non sono stati garantiti i servizi essenziali di raccolta della plastica e della spazzatura. Attualmente, il servizio risulta ancora irregolare (passaggio ogni due/tre settimane). Dal mese di Aprile non ci è più stato garantito il servizio di recapito postale, costringendoci a ritirare la corrispondenza personalmente presso l'Ufficio smistamento di Biella , causando la perdita di comunicazioni e riviste.

Nonostante le numerose segnalazioni e i solleciti (telefonici, via e-mail o di persona) agli uffici competenti, alla Segreteria del Sindaco e agli Assessori di riferimento, le uniche risposte fornite riguardano l'esistenza di fondi e l'approvazione di un bando, ma senza alcuna indicazione certa sull'inizio dei lavori di ripristino della strada chiusa o di messa in sicurezza della strada alternativa. Sulla strada alternativa ( Via Ottavio Rivetti) si sono verificati diversi pericoli a causa di alberi secchi caduti, che siamo stati costretti a rimuovere autonomamente per poter transitare. Il dissesto della strada, aggravato da recenti eventi atmosferici (vento,pioggia,foglie e rami secchi), è stato oggetto di una recente segnalazione che ha portato ad un sopralluogo di un incaricato dell'ufficio strade che ha assicurato l'adozione di provvedimenti che, tuttavia, ad oggi non hanno avuto ancora seguito.

Lo scorso 25 ottobre 2025, alle ore 10.00 circa , mentre si percorreva la suddetta strada in direzione Biella, a causa del manto stradale gravemente dissestato e delle sue asperità, la nostra autovettura ha subito prima un colpo alla ruota anteriore sinistra e subito dopo alla ruota anteriore destra. Tale impatto ha provocato lo scoppio dei copertoni delle ruote anteriori e il danneggiamento di parte della carrozzeria. L'autovettura è stata portata a riparare e sono stati acquistati due nuovi pneumatici per ripristinare la circolazione. Con la speranza di essere stati chiari a sufficienza e aver espresso in modo adeguato il nostro disagio, chiediamo gentilmente di poter pubblicare o informare le persone incaricate a risolvere questo grave problema. Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti".

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Cristiano Franceschini, ha risposto ai cittadini, fornendo chiarimenti sulla situazione. "Sono pienamente al corrente, insieme agli Uffici Tecnici, delle condizioni delle suddette vie. Compatibilmente con le tempistiche tecniche e amministrative e con le risorse disponibili, verrà effettuato a breve un intervento di manutenzione urgente delle buche presenti. Contestualmente, è già stata presentata alla Regione una richiesta di finanziamento per il ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito dei recenti eventi alluvionali.

Per quanto riguarda la manutenzione delle aree verdi adiacenti alle strade, preciso che tali aree risultano essere di competenza privata. È attualmente in vigore un’ordinanza dirigenziale che impone ai proprietari l’obbligo di provvedere alla cura e al mantenimento delle aree verdi, al fine di garantire sicurezza e decoro urbano. Purtroppo, registro che non tutti i cittadini dimostrano la dovuta premura e responsabilità nel rispetto di tale obbligo.

In merito alla raccolta dei rifiuti, ho già inoltrato una nota al Responsabile dell’Ufficio Ambiente, che provvederà a contattare direttamente i cittadini segnalanti per approfondire e risolvere la situazione. Sono dispiaciuto per i danni subiti alle autovetture e informo i cittadini che è possibile rivolgersi all’Ufficio Economato per presentare istanza di risarcimento, secondo le modalità previste. Escludo categoricamente che il sottoscritto e gli operatori degli Uffici Tecnici non si siano attivati o, peggio, restino indolenti di fronte alle segnalazioni inoltrate. Ogni segnalazione viene presa in carico con attenzione e senso di responsabilità, compatibilmente con le risorse e le priorità operative.

Comprendo pienamente il disagio vissuto dai cittadini. Sul mio tavolo e su quello del Dirigente del settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio ci sono numerose partite da gestire e dobbiamo fare i conti con risorse che, purtroppo, non sono illimitate. Proprio per questo stiamo lavorando con impegno per affrontare e risolvere le criticità partendo dai problemi più urgenti, con senso di responsabilità e attenzione al territorio. Le situazioni da affrontare sono molteplici e spesso si affiancano a emergenze impreviste che richiedono interventi immediati e riorganizzazione delle priorità".