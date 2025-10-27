Salone gremito in Valle Cervo nell'incontro con l'autrice Linda Tugnoli

Le chiacchiere con Linda Tugnoli hanno soddisfatto tante curiosità del pubblico di lettori che la segue fin dall'uscita del primo giallo-noir “Le colpe degli altri “ nel febbraio 2020. Il salone del circolo Valët, messo a disposizione dal comune di Campiglia, era davvero gremito.

La scorsa serata è stata organizzata dall'Associazione Casa Museo la cui presidente Daniela Casale ha intervistato amichevolmente l’autrice che non si è risparmiata nel raccontare qualche breve anticipazione sull’ultimo libro “Il paese dei morti”, condividendo anche organizzazione e trucchi del mestiere.

La possibilità di scambiare qualche parola con l'autrice durante il firmacopie sono state particolarmente apprezzate.