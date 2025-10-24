Energia, firmato memorandum tra Italia e Montenegro

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il ministro dell’Energia e delle miniere del Montenegro, Admir Šahmanovic, hanno sottoscritto al MASE, alla presenza del primo ministro del Montenegro, Milojko Spajić, il memorandum di intesa bilaterale sull’integrazione del mercato elettrico tra Italia e Montenegro.



“La firma di questo accordo - ha sottolineato il Ministro Pichetto Fratin - testimonia gli ottimi rapporti tra Italia e Montenegro nel settore energetico e la forte collaborazione su temi centrali quali sicurezza energetica e percorso europeo di Podgorica. Questa intesa sostiene infatti l'integrazione del Montenegro nel mercato elettrico italiano ed europeo, favorendo il rafforzamento delle interconnessioni tra i due Paesi che già possono contare dal 2019 sul collegamento per la trasmissione elettrica Monita”.



“Noi seguiamo con attenzione questo processo - ha garantito il ministro Pichetto Fratin alla delegazione montenegrina - e crediamo che l’accordo è stato firmato possa aiutare a velocizzare i prossimi passaggi”.