Dolore a Sagliano Micca, è “andato avanti” l'Alpino Giovanni Della Rossa: per tutti era il “Binel”

Dolore a Sagliano Micca per la morte di Giovanni Della Rossa, mancato all'affetto dei suoi cari. Aveva 86 anni. Alpino e storico capogruppo all'inizio degli anni 2000, ha gestito per molti anni il bar del paese, situato a due passi dalla piazza Pietro Micca. Per tutti era semplicemente il “Binel”.

Sempre sorridente, era stimato e benvoluto da tutti, specialmente per le sue qualità umane. I funerali, affidati all'Impresa Funebre Mosca, avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Sagliano alle 10 di sabato 25 ottobre.