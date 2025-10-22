Pichetto sul clima: "Bene Meloni: non esiste transizione energetica senza sostenibilità economica e sociale"

“La posizione del Governo Meloni su clima e transizione è sempre stata ferma e chiara. L’Italia ha fatto da apripista su molti di questi temi. Grazie anche alla nostra determinazione a Bruxelles siamo arrivati a un punto fermo che oggi finalmente in molti condividono: non può esistere transizione energetica che non sia anche sostenibile da un punto di vista sociale ed economico per le nostre famiglie e le nostre imprese.

L’Italia - come oggi ha ribadito Giorgia Meloni, che ha sempre sostenuto con coraggio e lungimiranza la posizione del nostro Paese su questi punti - non potrà accogliere la proposta di revisione della legge clima europea se non ci sarà un cambio di approccio. Anche sugli obiettivi al 2040.

Basta ambientalismo solamente ideologico. L’Italia non mette in discussione gli obiettivi finali, ma rivendica l’esigenza di individuare una flessibilità che consente a ogni Paese di poter disegnare un percorso compatibile con le proprie economie, per raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi di decarbonizzazione.

Bene quindi l’apertura sui biocarburanti come la possibilità di conteggiare almeno il 5% dei cosiddetti crediti internazionali. È lo spirito del Piano Mattei che, grazie all’Italia, oggi sta prevalendo in Europa.”

Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.