IA e robotica, se ne parla a Città Studi. C'è anche Camisani Calzorari: “Siamo solo all'inizio” FOTO e VIDEO

“L'Intelligenza Artificiale ha modificato le nostre abitudini. E siamo solo all'inizio”. A parlare Marco Camisani Calzorari, noto divulgatore scientifico nonché esperto di IA e Cybersicurezza, tornato nel capoluogo laniero per la nuova edizione di Biella Digital Summit, l'appuntamento annuale di Unione Industriale Biellese che ha l'obiettivo di diffondere la cultura della digitalizzazione nelle imprese tramite il punto di vista di autorevoli relatori, valorizzando in particolare le opportunità e l’impatto che il digitale può generare.

Al centro dell'incontro, andato in scena nel pomeriggio di oggi, 21 ottobre, nell'auditorium di Città Studi, l'intelligenza artificiale e la robotica. Tematiche di stretta attualità che hanno richiamato un gran numero di imprenditori, manager e professionisti del settore. Nel suo intervento, Camisani Calzolari ha approfondito l'integrazione tra l'IA e la robotica nella ridefinizione del modello produttivo, ponendo l'attenzione sull’impatto dell’automazione e dell’umanizzazione della tecnologia nel settore manifatturiero, con un occhio vigile al ruolo dell’impresa e dell’imprenditore in questa transizione.

Oltre a lui, ha preso la parola anche Silvio La Torre, senior professional digitale e filiere di Confindustria, per la presentazione del report “L’Intelligenza Artificiale per il Sistema Italia”, che si è concentrato sulle applicazioni concrete dell’IA nelle imprese italiane, il quadro normativo attuale e le politiche a sostegno della trasformazione digitale. A moderare Christian Zegna, Past President Gruppo Giovani Imprenditori di UIB, a cui si sono aggiunti i saluti di Christian Ferrari, presidente del Comitato Piccola Industria UIB e delegato alla digitalizzazione.

Di seguito l'intervista completa di Camisani Calzorari nel corso del Biella Digital Summit.