Ternengo in preghiera per il Beato Carlo Acutis, il vescovo Farinella: “La sua vita è stata d’esempio per molti” FOTO

Chiesa di Ternengo gremita di fedeli nella serata di ieri, 20 marzo, per il momento di preghiera, guidato dal vescovo di Biella Roberto Farinella, in vista della canonizzazione del Beato Carlo Acutis. Presente anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Russo.

Nel corso della funzione, Monsignor Farinella ha ricordato le qualità del giovane studente, morto a soli 15 anni, nell’ottobre 2006, e beatificato nel 2020. “Questo è un momento di profonda commozione - sottolinea il vescovo di Biella – Il Beato Carlo Acutis è stato testimone di Cristo, la sua vita un esempio per molte persone. Ha saputo vivere e testimoniare la sua fede con profondità così da attrarre i giovani verso il Signore facendo capir loro l’amore di Cristo”.

Al termine della veglia, la comunità di Ternengo ha recitato preghiere e canti verso la figura del giovane, noto in tutto il Biellese per il suo attivismo nel volontariato e nell'opera di evangelizzazione. Soprattutto tra le nuove generazioni, come l'insegnamento del catechismo ai bambini, l'assistenza ai poveri e l'opera di apostolato sul web. Definito patrono di internet, ha sempre dimostrato un profondo amore per l'eucarestia.

Ora, tra meno di un mese, il Beato Carlo Acutis sarà proclamato santo nel Giubileo 2025, in occasione della Giornata dei Bambini e degli Adolescenti, in programma il prossimo 27 aprile.