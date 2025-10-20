 / Biella

La scuola biellese piange la morte della professoressa Piera Vaglio Giors

Il mondo della scuola biellese piange la morte della professoressa Piera Vaglio Giors, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 68 anni.

Stimata e apprezzata da moltissimi studenti per le sue qualità umane e didattiche, è stata per molti anni docente di storia e filosofia al Liceo del Cossatese e Vallestrona, oltre ad essere studiosa di genere e autrice di diversi saggi e libri.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 19.30, nella chiesa parrocchiale di Vaglio Biella. Sempre qui avrà luogo il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15 di mercoledì 22 ottobre.

