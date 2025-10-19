Nuova raffica di incidenti sulle strade del Biellese, accaduti nella giornata di ieri, 18 ottobre.

A Sandigliano ne sono avvenuti addirittura due: al mattino uno scontro tra un'auto e una jeep. Ad avere la peggio una coppia residente nel Vercellese, accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito. Nel tardo pomeriggio ha avuto luogo un sinistro tra un mezzo e una bici, con a bordo un ragazzino, subito trasportato in Pronto Soccorso per le cure del caso. In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri.

A Villanova Biellese, intorno alle 20, un veicolo è finito fuori dalla carreggiata per evitare l'impatto con un trattore. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Infine, in piena notte, nel comune di Crevacuore, una 31enne di Vercelli avrebbe perso il controllo della sua auto a causa di un animale selvatico e avrebbe terminato la sua corsa contro un guardrail. Alla fine, solo danni alla carrozzeria. Sul posto i militari dell'Arma.