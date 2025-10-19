Medicina di Prossimità: il Camper dell'Asl Bi fa tappa a Occhieppo Inferiore

Da mercoledì 1° ottobre è partito il Camper attrezzato per portare i servizi sanitari in ogni Comune del territorio dell’ASL BI e il 20 e il 21 ottobre 2025 farà tappa presso Piazza del Pioppo ad Occhieppo Inferiore.

Il servizio è coordinato dall’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), con particolare attenzione alla prevenzione e alla medicina di iniziativa, fondamentali soprattutto in territori con popolazione anziana e alta incidenza di patologie croniche. A novembre il camper arriverà in Valle Cervo.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Regione Piemonte, ASL di Biella e INMP, Ente vigilato dal Ministero della Salute che per la prima volta in Italia supporta un intervento strutturato di Medicina di Prossimità dedicato alle Cure Primarie.

Il camper è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 16.00.

I servizi offerti ai cittadini da parte dell’Infermiere IFeC sono: Rilevazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno; Informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso; Sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale; Promozione di corretti stili di vita; Prevenzione degli incidenti domestici; Screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica (attivo il venerdì); Educazione sanitaria al paziente e al caregiver; Supporto all’autogestione della terapia farmacologica; Informazioni sul Fascicolo Sanitario Elettronico.