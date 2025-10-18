Aperto il nuovo bando per l’edilizia sociale

Il Comune di Biella ha pubblicato il bando generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, destinato a formare la nuova graduatoria per le abitazioni che si renderanno disponibili nel territorio comunale nei prossimi anni. Le domande potranno essere presentate fino al 15 dicembre 2025 esclusivamente online.
Chi può partecipare
Possono partecipare al bando: i cittadini italiani o dell’Unione europea; i cittadini di Paesi extra UE con regolare permesso di soggiorno e attività lavorativa, oppure titolari di protezione internazionale.
È necessario avere la residenza o l’attività lavorativa principale in Piemonte, e in particolare in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale n. 6, che comprende questi comuni: Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Cossato, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Zimone, Zubiena, Zumaglia.
Requisiti economici e patrimoniali
Per accedere al bando, l’indicatore ISEE del nucleo familiare non deve superare 24.976,88 euro.
Inoltre, non si deve essere proprietari di un’abitazione adeguata, né aver ricevuto in passato alloggi pubblici in proprietà o con agevolazioni, salvo casi particolari come abitazioni inagibili o pignorate.
Chi occupa senza titolo un alloggio di edilizia sociale o è stato dichiarato decaduto per morosità non sanata non potrà partecipare.
Eccezioni per categorie speciali
Il bando prevede una corsia preferenziale per alcune categorie: forze dell’ordine, vigili del fuoco, militari, operatori sanitari, oltre a vedove e orfani di appartenenti a questi corpi caduti in servizio. Per loro, non valgono i limiti di residenza e di reddito previsti per gli altri richiedenti: verranno inseriti in una graduatoria speciale regionale.
Come presentare la domanda
La domanda si presenta solo online, tramite SPID, CIE o CNS, collegandosi allo Sportello Unico Digitale del Comune di Biella:
👉 https://comune.biella.it/servizio/bando-generale-per-laccesso-alledilizia-sociale/
Occorre allegare:
copia del documento d’identità (e del permesso di soggiorno per i cittadini non UE);
prova dell’attività lavorativa;
una marca da bollo da 16 euro;
eventuali documenti utili per il punteggio (come certificati di invalidità o provvedimenti di sfratto).
Per i lavoratori iscritti all’AIRE, il termine è prorogato di 30 giorni.
Chi avesse difficoltà nella compilazione online può contattare l’Ufficio Politiche Abitative del Comune di Biella ai numeri 015 3507855 – 015 3507858 o via e-mail all’indirizzo asscase@comune.biella.it, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
Come vengono gestiti i dati
La partecipazione al bando comporta il consenso al trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati solo per le finalità connesse alla procedura, nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy (GDPR).
Il titolare del trattamento è il Comune di Biella, con la società Dilaxia S.p.A. come responsabile della protezione dei dati.
Pubblicazione e informazioni
Il bando è consultabile:
sull’Albo Pretorio online del Comune di Biella e dei Comuni dell’ambito territoriale n. 6;
sul sito ufficiale del Comune nella sezione Servizi – Salute, Benessere e Assistenza.
Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio Politiche Abitative (asscase@comune.biella.it – tel. 015 3507855/858).