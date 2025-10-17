 / CRONACA

Zimone, giovane cade nel bosco con la moto da cross: trasportato al CTO

Sul posto è stato inviato l’elicottero del 118 di Azienda Zero

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, nei boschi del comune di Zimone, un giovane ragazzo a bordo della sua moto da cross è caduto provocandosi un serio politrauma.

Sul posto è stato inviato l’elicottero del 118 di Azienda Zero, della base di Torino (quello di Borgosesia era impegnato in un intervento al Favaro) con il supporto di 2 squadre del Soccorso Alpino di Biella ed Ivrea.

Giunti sul posto il ragazzo è stato stabilizzato e trasferito al CTO di Torino in codice giallo con probabili fratture multiple.

c.s.soccorso alpino, s.zo.

