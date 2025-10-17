Tamponamento a Occhieppo Inferiore, interviene la Polizia FOTO

Incidente stradale intorno alle 13 di oggi, venerdì 17 ottobre, lungo la SS 338, nel territorio di Occhieppo Inferiore, dove due auto si sono scontrate lungo una via del centro abitato.

Sul posto è intervenuta la Polizia per effettuare i rilievi e regolare la viabilità, che ha subito rallentamenti per alcuni minuti. Fortunatamente, sembra che nessuna delle persone coinvolte nel sinistro abbiano avuto necessità di cure mediche.

Le cause dello scontro sono ora al vaglio degli agenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.