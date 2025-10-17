 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 17 ottobre 2025, 15:19

Lutto Nazionale per la Tragedia di Castel d'Azzano (Verona), Biella si stringe all'Arma dei Carabinieri FOTO

Grande partecipazione e cordoglio della comunità biellese

L'Italia intera osserva una giornata di lutto nazionale in concomitanza con le Esequie di Stato per i tre Carabinieri tragicamente scomparsi a Castel d'Azzano, in provincia di Verona, a seguito dell'esplosione di un casolare durante un'operazione di servizio il 14 ottobre.

Le vittime sono il luogotenente Marco Piffari, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà e il carabiniere scelto Davide Bernardello.

Le bandiere sono esposte a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici, in segno di profondo cordoglio e rispetto per il sacrificio dei militari. I funerali di Stato si stanno svolgendo nel pomeriggio odierno, venerdì 17 ottobre, presso la Basilica di Santa Giustina a Padova.

Grande partecipazione e cordoglio della  comunità biellese che ha risposto con grande commozione e vicinanza all'Arma dei Carabinieri, onorando la memoria dei caduti.

Numerosissimi sono stati i gesti di solidarietà da parte dei cittadini con omaggi floreali, davanti al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella e presso le Stazioni Carabinieri dipendenti sono stati deposti fiori e messaggi, simbolo tangibile dell'affetto e della gratitudine della popolazione per l'operato quotidiano dell'Arma.

c.s.cc, s.zo.

