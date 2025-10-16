"Iolavoro" torna a Biella, Zappalà (FdI): “Conferma che la Regione Piemonte è vicina ai territori”

«L'Assessore al lavoro e formazione professionale, Elena Chiorino, porta sui territori occasioni concrete d’incontro tra chi cerca e chi offre occupazione. La tappa di Iolavoro a Biella, con la novità del Biella Forum ad ospitare l'evento, è un esempio di buona politica e di concretezza.»

Lo dichiara Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, sul ritorno in città della più grande fiera del lavoro italiana. L'appuntamento è in programma venerdì 14 novembre.

«Mettere in contatto domanda e offerta di lavoro è una delle sfide più grandi che la società moderna deve affrontare, come dimostrano i quotidiani annunci di aziende, soprattutto nel nord Italia, che non riescono a trovare le professionalità necessarie. Con il nuovo format – sottolinea Zappalà – verranno offerte numerose opportunità e strumenti non solo ai giovani in cerca della prima esperienza, ma anche a chi ha perso il lavoro e vuole riqualificarsi o cambiare percorso. A Biella si parlerà di formazione pratica e si potrà avere un contatto diretto con le imprese locali. Una iniziativa significativa che conferma di come la Regione Piemonte sia vicino ai cittadini e risponda ai bisogni reali dei territori.»