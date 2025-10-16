Poliambulatorio di Cossato, al via la prima fase di trasferimento dei servizi al piano terra

A seguito dei lavori finanziati dal PNRR, a partire da martedì 21 ottobre il piano terra del Poliambulatorio di Cossato (Casa della Salute), in via Pier Maffei 59, riapre al pubblico con la ripresa degli sportelli CUP, della Guardia Medica, del Centro Prelievi, dell’Ufficio Protesi, dell’Ufficio ADI e delle attività ambulatoriali, che erano state trasferite temporaneamente nella sede in Località Paruzza.

GUARDIA MEDICA (SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE) rimarrà attiva presso la sede Paruzza fino alle 8:00 di martedì 21 ottobre. E si trasferirà dalle ore 20:00 di martedì 21 ottobre presso il Poliambulatorio di Cossato. Si ricorda che l’accesso, attivo tutte le notti dalle 20:00 alle 8:00 nei giorni feriali e in aggiunta nei giorni festivi e prefestivi dalle 8.00 alle 20.00, avviene tramite chiamata al 116117.

PRELIEVI – il riprenderà dal 21 ottobre a venerdì 24 ottobre compreso su prenotazione, con "occupa posto" tramite numero verde 800 000 500 (tasto 6). Sono libere le consegne di materiale biologico. La giornata di lunedì 20 ottobre sarà riservata agli esami oncologici e citologici preventivamente prenotati e verranno effettuati nella sede Paruzza. Da lunedì 27 ottobre è prevista la ripresa dei prelievi ad "accesso diretto” dalle ore 7 alle ore 9. In relazione a tale fase di riorganizzazione il centro prelievi dell’Ospedale di Biella manterrà la prenotazione “occupa posto” ancora per la giornata di lunedì 20 ottobre. Si ricorda che è possibile prenotare fino a domenica dalle 8 alle 20 tramite numero verde 800 000 500 selezionando il tasto 6. Il 21 ottobre presso il centro prelievi dell’ospedale l’attività riprenderà regolarmente ad accesso diretto con orario 7-9.30. Tra venerdì 17 e lunedì 20 ottobre compresi, al fine di consentire il trasloco di tali servizi, è prevista sospensione di alcune attività, come di seguito dettagliato.

SPORTELLO CUP E UFFICIO PROTESI – servizi sospesi da venerdì 17 a lunedì 20, ripresa dal 21 ottobre

 Sportello CUP: presso la sede Paruzza è sospeso da venerdì 17 a lunedì 20 ottobre compreso. Riprenderà la normale attività di prenotazione, scelta/revoca medico, rilascio esenzioni, pagamenti ticket, consegna referti. presso la sede di Via Pier Maffei 59 da martedì 21 ottobre dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 15. o

Gli orari degli sportelli territoriali di Ponzone e Valle Mosso ritornano ai consueti orari:

 Ponzone: lunedì, mercoledì, venerdì ore 8.30-12.30 – martedì e giovedì 13.30-15.

 Valle Mosso: martedì e giovedì 8.30-12.30 – lunedì e mercoledì 13.30-15.

 Ufficio Protesi: sospesa l'attività da venerdì 17 a lunedì 20 ottobre compreso.

Riprenderà l'attività presso la sede di Cossato - Via Pier Maffei 59, da martedì 21 ottobre con apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 13 presso l'area accesso diretto prelievi dal lunedì al venerdì.

AMBULATORI INFERMIERISTICI – servizio ripreso dal 21 ottobre

Le attività verranno trasferite al Poliambulatorio in Via Pier Maffei 59:

 Ambulatorio Medicazioni e Vulnologia: l’attività è sospesa il 20 ottobre. Il servizio riprenderà regolarmente dal 21 ottobre.

 Ambulatorio Terapie Iniettive e rilevazione parametri vitali: trasferito a partire da martedì 21 ottobre, senza subire interruzioni (il 20 ottobre regolare attività presso loc. Paruzza).

 Ambulatorio Infermieristico Diabetologico: da mercoledì 22 ottobre si traferirà con orario dalle 10.00 alle 13.00.

 Ambulatorio Infermieristico Sabato e Festivi: dalle 11.30 alle 12.30.Gli altri servizi rimarranno temporaneamente nelle sedi attuali fino a nuova comunicazione:

 Consultori: Il servizio viene svolto presso la sede territoriale ASL BI di Vigliano Biellese – Via Milano, 299. Attivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 15.00.

 Sportello Unico – Socio Sanitario: Attivo presso la sede territoriale ASL BI di Vigliano Biellese – Via Milano 299. L’accesso avviene tramite chiamata al numero verde 800 322 214.

 Servizio Infermieristico Domiciliare: si trova presso il Servizio di Neuropsichiatria in via Marconi, 166 (retro della Casa della Salute di Cossato).

Le impegnative per i prelievi domiciliari dovranno essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30.

 Ufficio Assistenza Domiciliare: attivo presso Valdilana, piazza M. Libertà 69, Località Valle Mosso

Si conferma l’apertura nelle loro sedi:

 Centro di Salute Mentale (CSM) e Medicina Riabilitativa in Località Paruzza – Via Milano, 46-50

 SER.D e N.P.I (Neuropsichiatria infantile) in Via Marconi, 166 (retro della Casa della Salute di Cossato).