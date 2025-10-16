Esplosione a Castel d’Azzano, Fdi Biella vicina all'Arma

“La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia si unisce con profonda commozione al lutto che ha colpito l’Arma dei Carabinieri, per la tragica scomparsa dei tre militari coinvolti nell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano. In questo momento di grande dolore, desideriamo esprimere la nostra più sincera e affettuosa vicinanza all’intera famiglia dell’Arma, che piange la perdita del Brigadiere Capo Valerio Daprà, del Carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Luogotenente Marco Piffari. Uomini valorosi, servitori dello Stato, che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere, incarnando fino all’ultimo i principi di lealtà, coraggio e dedizione che da sempre contraddistinguono i Carabinieri.

Ci stringiamo idealmente all’uniforme che indossavano con onore, condividendo il dolore dei colleghi, dei superiori e di tutti coloro che ogni giorno, in silenzio, garantiscono la sicurezza e la legalità nel nostro Paese. Rinnoviamo il nostro sentimento di gratitudine e rispetto verso l’Arma dei Carabinieri, pilastro insostituibile della nostra comunità nazionale, e rivolgiamo un pensiero di conforto alle famiglie dei caduti, certi che il loro sacrificio non sarà mai dimenticato.”

Un augurio sincero di pronta guarigione va anche agli operatori rimasti feriti, con l’auspicio che possano presto tornare tra i loro affetti e colleghi.”

Con rispetto, dolore e riconoscenza