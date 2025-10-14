Pralungo, molto apprezzata la Castagnata di Sant’Eurosia

Bellissima giornata alla Castagnata di Sant’Eurosia. A riportare le impressioni dell'evento l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Grazie alla Pro Loco di Sant’Eurosia per la splendida organizzazione: un mercatino degli hobbisti ricco di idee graziose e originali, profumi irresistibili e tanta allegria. Le caldarroste, preparate con castagne dei nostri prati, sono state molto apprezzate. Immancabili anche le frittelle di mele, che hanno conquistato grandi e piccini. Una giornata all’insegna della convivialità, del sorriso e delle tradizioni del nostro territorio”.
In Breve
martedì 14 ottobre
lunedì 13 ottobre
domenica 12 ottobre
sabato 11 ottobre
venerdì 10 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella si unisce al dolore dell’Arma: un omaggio floreale per i Carabinieri caduti nell’esplosione di Verona
E' il gesto di una cittadina in segno di lutto per quanto accaduto oggi