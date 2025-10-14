Pralungo, molto apprezzata la Castagnata di Sant’Eurosia

Bellissima giornata alla Castagnata di Sant’Eurosia. A riportare le impressioni dell'evento l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Grazie alla Pro Loco di Sant’Eurosia per la splendida organizzazione: un mercatino degli hobbisti ricco di idee graziose e originali, profumi irresistibili e tanta allegria. Le caldarroste, preparate con castagne dei nostri prati, sono state molto apprezzate. Immancabili anche le frittelle di mele, che hanno conquistato grandi e piccini. Una giornata all’insegna della convivialità, del sorriso e delle tradizioni del nostro territorio”.