Regione, Zappalà: “Biella è eccellenza sanitaria, un orgoglio per tutto il Piemonte”

"Il risultato raggiunto dall’Azienda Sanitaria di Biella, tra le migliori in Italia per capacità amministrativa, è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutto il Piemonte. L’indice elaborato dal Centro di ricerca Rep e pubblicato su ItaliaOggi colloca Biella al vertice nazionale, con un punteggio di ben 78, ben oltre la media italiana di 52. Questo riconoscimento certifica l’impegno costante del personale sanitario, della direzione aziendale e dell’intero comparto amministrativo. È la dimostrazione concreta che anche in un sistema sanitario complesso come quello italiano, si possono ottenere risultati di eccellenza grazie a competenza, serietà e buon governo”. Lo dichiara Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Sanità.

A influire sulla classifica una serie di fattori tra cui l’età media dei medici, le retribuzioni medie, il numero di medici e infermieri a tempo indeterminato. "Continuerò a sostenere e valorizzare le realtà virtuose come quella di Biella, affinché possano essere da modello anche per altre aziende sanitarie piemontesi. Investire nella qualità amministrativa significa garantire servizi più efficienti, più rapidi e più vicini ai cittadini - sottolinea Zappalà - Un ringraziamento speciale va all’Assessorato alla Sanità guidato da Federico Riboldi, il cui impegno è fondamentale per sostenere e migliorare il sistema sanitario della Regione. Un plauso particolare va a tutti gli operatori che ogni giorno lavorano con professionalità e dedizione per la salute dei biellesi. Questo successo è anche loro".