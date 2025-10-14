Esplosione nel Veronese, Pichetto, profondo dolore per la morte dei tre Carabinieri

Apprendo con profondo dolore la notizia della morte dei tre Carabinieri che hanno perso la vita nel Veronese, nell’adempimento del loro dovere. È una tragedia che colpisce tutto il Paese, a partire dall’Arma dei Carabinieri, impegnata ogni giorno con abnegazione e coraggio al fianco dei cittadini italiani. Ora si faccia piena luce sull’accaduto. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime, ai loro colleghi e ai vertici dell’Arma, con un pensiero sincero ai molti feriti – tra militari, poliziotti e Vigili del Fuoco – affinché possano rimettersi al più presto.”



Lo dichiara Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in riferimento all’esplosione di un casolare avvenuta a Castel d’Azzano durante un’operazione di sgombero, in cui hanno perso la vita tre Carabinieri.