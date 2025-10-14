Apprendo con profondo dolore la notizia della morte dei tre Carabinieri che hanno perso la vita nel Veronese, nell’adempimento del loro dovere. È una tragedia che colpisce tutto il Paese, a partire dall’Arma dei Carabinieri, impegnata ogni giorno con abnegazione e coraggio al fianco dei cittadini italiani. Ora si faccia piena luce sull’accaduto. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime, ai loro colleghi e ai vertici dell’Arma, con un pensiero sincero ai molti feriti – tra militari, poliziotti e Vigili del Fuoco – affinché possano rimettersi al più presto.”
Lo dichiara Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in riferimento all’esplosione di un casolare avvenuta a Castel d’Azzano durante un’operazione di sgombero, in cui hanno perso la vita tre Carabinieri.
POLITICA | 14 ottobre 2025, 17:39
Esplosione nel Veronese, Pichetto, profondo dolore per la morte dei tre Carabinieri
“Una tragedia che colpisce tutto il Paese”
