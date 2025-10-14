Rally & Co presente al Sanremo Storico

Al 40° Rally Sanremo Storico (valido come ultima gara di campionato italiano rally storici) in programma nel weekend in arrivo, la scuderia Rally & Co schiera un solo equipaggio che si presenta ai nastri di partenza con molte ambizioni.

Saranno Alessandro Bottazzi e Anisia Bruzzo, coppia velocissima, a bordo della consueta Opel Corsa GSI a difendere i colori biellesi nella gara che partirà venerdì da Sanremo per farvi ritorno sabato dopo la disputa di 11 prove speciali.

I km totale della gara saranno 123 con sei tratti cronometrati sopra i 10 km dai nomi altisonanti: Vignai, Coldirodi, Carpasio, San Romolo sono i paesi attraversati dalla gara che risvegliano negli appassionati di rally i ricordi di quando la competizione ligure era valida per il campionato mondiale.