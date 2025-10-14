Biella, contributi per il trasporto scolastico a favore delle famiglie di studenti con disabilità: c'è il bando

Grazie a un finanziamento ministeriale dedicato al potenziamento dei servizi di trasporto disabili, l'amministrazione comunale ha indetto un bando per l’erogazione di contributi rivolti alle famiglie residenti a Biella con figli disabili a carico che frequentano le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, situate anche fuori dal territorio comunale nell'anno 2025/2026.

Spiega l'assessore alle Politiche Sociali ed Assistenziali Isabella Scaramuzzi: "Il contributo consiste nel riconoscimento di un massimo di € 1.500,00 a quelle famiglie, residenti a Biella, in possesso della certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 1 o 3 che sono prive di autonomia e non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, ma provvedono all'accompagnamento a scuola dei propri figli disabili con mezzi propri o con servizi privati. Abbiamo previsto anche un punto di facilitazione digitale per dare supporto al caricamento on-line delle domande e per dare eventuali informazioni che è attivo nei giorni di lunedì dalle 14.30 alle 15.30 e di mercoledì dalle 10 alle 12 chiamando il numero 015-3507484 oppure scrivendo all'indirizzo mail trasporto.studentidisabili@comune.biella.it".

Il bando è disponibile nel sito internet istituzionale del Comune di Biella a questo link: https://comune.biella.it/servizio/contributo-trasporto-scolastico-famiglie-di-studenti-con-disabilit/ La domanda potrà essere presentata in via telematica al link: https://comune.biella.it/servizio/contributo-trasporto-scolastico-famiglie-di-studenti-con-disabilit/ dal prossimo 13 ottobre fino al 10 novembre.