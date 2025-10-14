Protezione Civile, esercitazioni con le idrovore in casi di emergenza: anche 4 biellesi in Veneto

Oltre 50 volontari provenienti da tutto il Piemonte, con tanto di colonna mobile e diversi mezzi, saranno nella regione del Polesine, in Veneto, per un'esercitazione di tre giorni. Tra loro figurano anche 4 uomini del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Biella.

Le giornate di addestramento si svolgeranno da venerdì 17 ottobre nel comune di Loreo, in provincia di Rovigo, e termineranno domenica. Si tratta di un'iniziativa realizzata dalla Protezione Civile del Veneto, in collaborazione con la Protezione Civile della Regione Piemonte. Per l'occasione, saranno svolte simulazioni di intervento in caso di alluvione con l'ausilio di idrovore, a piena disposizione del gruppo.

L’attività ha un duplice obiettivo: il controllo dell’efficienza della strumentazione e l’addestramento dei volontari nel suo corretto utilizzo in casi di emergenza. Le idrovore, in particolare, vengono impiegate in situazioni di allagamento per liberare sottopassi, cantine e varie strutture.