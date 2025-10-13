Fratelli d’Italia: “Bike sharing, un’opportunità da valorizzare con attenzione e responsabilità”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il gruppo provinciale di Fratelli d’Italia, rappresentato dai consiglieri Paolo Calabrese, Simona Coda e Matteo Russo (capogruppo), ha presentato una mozione per l’istituzione di un tavolo permanente di confronto e monitoraggio sul servizio di bike sharing, già attivo in diversi comuni del Biellese. L’iniziativa nasce dalla volontà di potenziare e valorizzare la mobilità sostenibile, rendendola davvero efficiente, sicura e rispettosa del territorio.

“Il bike sharing è un servizio positivo e innovativo – dichiarano Calabrese, Coda e Russo – ma per funzionare al meglio servono regole chiare, controlli adeguati e soprattutto collaborazione tra enti, gestori e cittadini. L’obiettivo non è limitare, ma migliorare: vogliamo che questo strumento diventi un modello virtuoso di mobilità sostenibile per tutto il Biellese.”

Il tavolo di lavoro proposto da Fratelli d’Italia avrà il compito di: monitorare costantemente la gestione operativa del servizio nei diversi comuni; raccogliere segnalazioni e dati per comprendere in modo oggettivo l’efficacia del sistema; proporre miglioramenti concreti, come aggiornamenti regolamentari, campagne di sensibilizzazione e azioni di controllo mirate; promuovere un uso consapevole e rispettoso delle biciclette condivise, rafforzando il senso civico e la responsabilità collettiva.

“Crediamo che la mobilità sostenibile sia una sfida che il nostro territorio può vincere – aggiungono –. Il bike sharing, se ben gestito, è uno strumento utile per ridurre il traffico, migliorare la qualità della vita e sostenere una cultura del rispetto dei beni comuni”.

Con questa proposta, Fratelli d’Italia – attraverso Calabrese, Coda e Russo Capogruppo – conferma il proprio impegno concreto per un Biellese più moderno, ordinato e attento all’ambiente, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, cittadini e imprese come chiave per costruire un futuro sostenibile e responsabile.