CRONACA | 13 ottobre 2025, 17:30

Tentato furto in un negozio di Biella

Sul posto gli agenti di Polizia.

furto negozio

Tentato furto in un negozio di Biella (foto di repertorio)

Tentato furto in un negozio di Biella. È successo nella mattinata di ieri, 12 ottobre: stando alle informazioni raccolte, una donna sarebbe stata fermata con della merce non pagata. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli accertamenti di rito. I prodotti sottratti sono stati poi restituiti al legittimo proprietario.

g. c.

