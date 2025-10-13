Tentato furto in un negozio di Biella. È successo nella mattinata di ieri, 12 ottobre: stando alle informazioni raccolte, una donna sarebbe stata fermata con della merce non pagata. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli accertamenti di rito. I prodotti sottratti sono stati poi restituiti al legittimo proprietario.
