Da Cossato a Verrone, solita raffica di incidenti stradali: ci sono anche dei feriti (foto di repertorio)

Solita raffica di incidenti stradali, con alcune persone trasportate in ospedale. È il bilancio della giornata di ieri, 11 ottobre: oltre al tamponamento tra più mezzi a Gaglianico, altri sinistri sono avvenuti nei comuni di Mongrando e Cossato. Fortunatamente non si registrano conseguenze gravi per i conducenti.

Discorso diverso a Verrone, dove due giovani di 20 anni sono rimasti feriti a bordo delle loro moto. Assistiti dal personale sanitario del 118, entrambi sono stati accompagnati in Pronto Soccorso per le cure del caso.

Infine, dopo l'una di notte, a Candelo, un'auto ha centrato uno spartitraffico per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Sono in corso i dovuti accertamenti circa la dinamica dell'accaduto. Su tutti gli incidenti sono intervenuti i militari dell'Arma.