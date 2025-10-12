Cena dei coscritti in Valsessera, ritorno alle origini per oltre 30 persone della classe '75

Ritorno alle origini per oltre 30 persone che, nei giorni scorsi, si sono dati appuntamento in alta Valsessera per la cena dei coscritti. Presente la classe '75, formata da ex compagni di scuola residenti nei paesi di Coggiola e Portula. Dapprima la comitiva ha raggiunto i locali della media dove è stata affissa una foto ricordo dell'epoca per poi dirigersi in due distinti locali per l'aperitivo e la cena in compagnia.

Per l'occasione, è stata anche tagliata una torta celebrativa con tanto di maglia commemorativa con impresse le seguenti parole: “Attenzione, ventenne con 30 anni di esperienza”. A detta dei partecipanti, è stata un'ottima serata, piena di ricordi ed emozioni. Una bel momento per ritrovarsi e condividere, dopo tanto tempo, i propri progressi individuali con quelle persone che, un tempo, hanno accompagnato la gioventù di ognuno. Infine, come spesso accade, l'allegria e un pizzico di malinconia hanno contrassegnato la cena dei coscritti, specialmente il ricordo di passate esperienze ma tornate alla memoria per una serata dai toni nostalgici.